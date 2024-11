Reprodução Julio Rocha compartilhou a história nas redes sociais

O ator e influenciado digital Julio Rocha compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (5) um relato que deixou os seguidores chocados. O artista, que mora em um condomínio na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, disse que teve que lidar mais uma vez com a invasão de uma cobra.



Segundo Julio, uma píton-real estava na cama dos filhos. As crianças não estavam no cômodo no momento em que ele encontrou o animal. O que deixou os seguidores ainda mais perplexos foi o fato dessa ser a quinta vez que o ator encontra uma cobra em sua casa.

Assim que avistou o animal, Julio, com medo, chamou a esposa Karoline Kleine para retirar a cobra do cômodo. Inicialmente, a influenciadora digital achou que se tratava de uma brincadeira de Julio até ver o animal no travesseiro do filho. Ela usou um brinquedo para levar o animal para fora da casa.

A espécie píton-real não é venenosa, sendo classificada como uma serpente constritora, que se enrola ao redor da presa. O ator, no entanto, fez um alerta para os pais: "Cuidado, eu estou falando sério. Ela estava em baixo da coberta".

Eles teriam cogitado chamar um especialista para resgatar o animal, mas desistiram por poder demorar a chegada da equipe: "Não dá tempo de esperar, vamos resolver", disse Karoline. "Eu não tenho coragem de fazer. Cuidado, se não ela vai te dar um bote", disse o ator enquanto via a esposa retirar o animal.

"Ai, meu Deus! Eu tenho medo de machucar ela também. Pega uma caixa, se não ela vai cair até eu chegar no jardim", explica Karoline, que conseguiu retirar o animal ileso.