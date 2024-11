Reprodução: Instagram Agnaldo Rayol

Agnaldo Rayol, músico brasileiro, morreu aos 86 anos, nesta segunda-feira (4) . A informação foi confirmada pela família do cantor em uma nota à imprensa. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo", afirma o comunicado.

O artista se consolidou no cenário fonográfico como cantor lírico. Dentre as melodias cantadas por ele, destacam-se as composições românticas. Relembre abaixo 5 momentos marcantes da carreira do cantor.

Charllote Church & Agnaldo Rayol

No ano de 2000, um dueto realizado por Agnaldo Rayol e Charlotte Church da canção " Tormento D'Amore " marcou o "Domingão com Faustão". Durante a performance, a plateia chegou a aplaudir de pé a apresentação da dupla. A música era tema de abertura da novela "Terra Nostra", exibida pela TV Globo em 1999.

E A Vida Continua

"E A Vida Continua" é uma das perfomances mais emblemáticas da carreira do artista musical. Acompanhado por um grupo de intrumentistas, a apresentação que realizou em 2009 levou o público a cantar junto ao astro.

Querida

A faixa "Querida", de 1965, é de autoria de Jerry Adriani . A canção é uma versão do sucesso internacional "Don't Let Them Move". Uma releitura da música, com a presença de Agnaldo Rayol, foi ao ar em 2013, quando ganhou uma apresentação ao vivo dos dois cantores.

Pai Nosso

Lançado em 2015, a obra "Concerto de Natal (Ao Vivo), traz inúmeras versões de Agnaldo Rayol de músicas tradicionais tocadas no feriado natalino, como "Ave Maria" e "Noite Feliz". Uma das canções possui a participação do cantor Daniel : em "Pai Nosso", os musicistas realizaram uma parceria e dividiram os vocais no clássico.

Mia Gioconda

A música, que mistura potuguês com italiano, é interpretada pelo musicista. "Mia Gioconda" pertence ao álbum "Todo O Sentimento", de 1997. A faixa ganhou uma versão com Chrystian e Ralf , que dividiram os vocais com Rayol.