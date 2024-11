Reprodução: Instagram Quincy Jones

Quincy Jones, conhecido pelo seu trabalho como produtor musical, morreu aos 91 anos, no último domingo (3) . A informação foi confirmada à imprensa pelo assessor do empresário, Arnold Robinson. A morte do arranjador ocorreu em sua casa em Bel Air, na cidade de Los Angeles.



Após a notícia, diversas celebridades o homenagearam. "Quincy Jones. Músico.

Maestro, arranjador, instrumentista. Produtor. Ativista. 91 anos e 7 décadas de uma carreira absurdamente brilhante", escreveu a atriz Pathy de Jesus em uma parte de sua dedicação.

"É difícil achar palavras para descrever o impacto que Quincy Jones tem em mim, assi como na música, na cultura como um todo. Ele não era apenas uma lenda, era uma inspiração, pioneiro e um verdadeiro gênio", afirmou o DJ David Guetta.

Milton Nascimento, icônico cantor brasileiro e amigo do músico, também lamentou a morte. "Hoje amanheci com a triste notícia da partida do meu grande e amado amigo, Quincy Jones. Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo, e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical", homenageou.

"Há um tempo, ele me ligou por videochamada, e matamos um pouco da saudade, que, agora, será eterna. Descanse em paz, querido irmão", finalizou Nascimento.