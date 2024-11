Reprodução/ Redes Sociais Oh Polêmico foi acusado de agredir um entregador em um condomínio em Salvador

O cantor de pagode Davisson Magalhães , mais conhecido como Oh Polêmico , comentou pela primeira vez nesta segunda-feira (4) sobre as acusações de agredir um estregador de aplicativo na última quinta-feira (31). O artista utilizou as redes sociais para dar sua versão sobre os fatos, que teriam ocorrido em um condomínio de Patamares, na orla de Salvador.



O pronunciamento do pagodeiro foi compartilhado no feed do Instagram, em que ele se defende das acusações e afirma que a situação já está sendo cuidada pela equipe jurídica.

No vídeo, o baiano diz: "Família, vim falar de um assunto delicado que surgiu nos últimos dias e muitas inverdades também. Eu entendo que esse não é o melhor momento para dar detalhes do acontecido, mas também quero que vocês saibam que eu e minha equipe estamos em contato com a família do envolvido e tudo está se resolvendo. A verdade sempre aparecerá".

A publicação está com os comentários trancados. Veja logo abaixo o vídeo na íntegra:





Oh Polêmico está sendo acusado de agredir um jovem de 20 anos. A suposta vítima alega que duas pessoas o agrediram, sendo uma delas um produtor do artista. Um boletim de ocorrência foi registrado na 4ª Delegacia Territorial (DT-São Caetano) após o ocorrido, com os acusados sendo investigados por lesão corporal.

A Polícia Civil investiga o caso. As guias periciais já foram emitidas e as autoridades estão analisando as imagens das câmeras de segurança do condomínio, com o objetivo de identificar quem são os envolvidos e qual o contexto para as agressões. A investigação ainda ouvira as testemunhas do episódio.