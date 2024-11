Reprodução: Instagram Mick Jagger e familiares

Mick Jagger publicou uma foto ao lado dos filhos com o objetivo de incentivar os eleitores a votarem nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em uma postagem realizada nesta segunda-feira (4), "Não se esqueça de votar. Os filhos Jagger irão votar em Kamala", escreveu ele na legenda.

O vocalista do Rolling Stones endossou a campanha política de Kamala Harris, candidata a presidência nos EUA. Nesta eleição, ela concorre contra Donald Trump, seu principal oponente. As urnas serão fechadas na próxima terça-feira (5).

Além do cantor, nomes como Beyoncé e Cardi B também se posicionaram a favor da democrata. Queen B foi a voz principal do comício de Harris na cidade de Houston, no Texas. "É hora de os Estados Unidos cantarem uma nova música", disse ela em um momento do discurso.

Em setembro deste ano, Taylor Swift também declarou apoio à vice-presidente de Joe Biden . Um dos maiores nomes da música pop, a artista opinou sobre as eleições: "Vou votar em Kamala Harris, porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma guerreira para defender. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos", disse na época.