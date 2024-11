Reprodução Instagram - 4.11.2024 Lexa e Ricardo Vianna

Lexa, de 29 anos, fez um chá-revelação no último domingo (3). Acompanhada do noivo, Ricardo Vianna, que já é pai de Cecília, fruto do antigo namoro com a empresária Aline Krykhtine, ela ainda contou qual nome decidiu dar para o bebê que espera.







"Menina ou Menino? Tão ansiosa! Está tudo tão lindo", escreveu ela, antes de descobrir o sexo. Por meio de uma live feita no Instagram, a ex de Guimê anunciou que será mãe de uma menina. A criança se chamará Sofia, conforme confirmou a própria Lexa.





Além dos familiares, amigas próximas de Lexa marcaram presença no evento. É o caso de Anitta e Bruna Griphao, que viralizaram no último fim de semana, quando a grávida publicou a reação das artistas com a novidade de que ela seria mãe pela primeira vez. Gabi Luthai, Diego Melim e Pocah também estiveram lá.





O ator Ricardo Vianna já havia palpitado que seria pai de outra menina; enquanto Lexa cogitava a possibilidade de que estivesse gestando um menino. O casal, que oficializou namoro em outubro de 2023, confirmou o noivado em outubro. A gravidez foi revelada no dia 31 do último mês.

Assista o momento: