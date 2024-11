Reprodução/Instagram Lexa e a avó

Após anunciar a primeira gravidez , Lexa sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo na noite de quinta-feira (31), logo após gravar uma participação especial no programa Sabadou com Virginia, de Virginia Fonseca, nos estúdios do SBT. O carro da cantora foi abordado por criminosos, mas a presença da avó, Conceição, foi decisiva para que a situação não tivesse um rumo ainda mais grave.

Bruno Degase, chefe de segurança de Lexa, relatou ao gshow que a avó da cantora notou a movimentação suspeita e pediu para que a neta se escondesse, o que evitou os assaltantes prosseguissem com o crime. "Assim que saímos do SBT, uma moto nos abordou, e um dos homens veio até mim, gritando 'perdeu, perdeu'. O outro já estava abrindo a porta de trás, mas quando viu Dona Conceição ali, desistiu. Foi um verdadeiro livramento", afirmou Degase.





Lexa, grávida de três meses do ator Ricardo Vianna, compartilhou nas redes sociais o susto que passou e o nervosismo por conta da gravidez. "Eu só conseguia rezar, colocar a mão na barriga e pedir proteção. Foi tudo muito rápido. Graças a Deus, o motorista conseguiu escapar", disse ela, ainda abalada com a situação.

A mãe da cantora, Darlin Ferrattry, também se manifestou, aliviada pela proteção divina que, segundo ela, impediu que algo pior acontecesse. "Obrigada, meu Deus, por proteger minha mãe e minha filha nesta noite tão assustadora para elas", escreveu nos Stories no Instagram.