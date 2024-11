Instagram Rosana Ferreira deteve o título de Miss Bumbum em 2011

A primeira Miss Bumbum eleita, Rosana Ferreira , compartilhou com seus seguidores um ensaio fotográfico inusitado. A modelo posou no Mercado Municipal de São Paulo com um carrinho com cerca de 1.200 ovos , em que a influenciadora estaria comprando para sua dieta rica em proteínas.



Rosana, que foi eleita Miss Bumbum em 2011, explica que escolheu o Mercadão pela variedade de alimentos frescos e saudáveis. Ela confidenciou ainda que para manter o corpão, ela consome ovos em pelo menos três refeições diárias. Entretanto, um benefício citado pela morena chamou atenção: além de manter a boa forma, a dieta é boa para sua vida sexual.

"Eu percebo que essa alimentação me deixa com mais disposição, tanto para o treino quanto para a vida pessoal", afirma. A musa explica que a dieta é rica em proteínas, vitaminas do complexo B e minerais. Isso ajuda na produção hormonal e no equilíbrio energético, o que resulta no aumento da libido e o desempenho.

Rosana brinca ainda com o sua paixão por ovos e como isso já causou o término de um de seus relacionamentos: "Ele me pediu para escolher: os ovos ou ele".