Alane, do BBB 24, em novela da Globo? Atriz revela futuro após testes

Alane Dias, do BBB 24, abriu o jogo sobre o futuro da carreira de atriz na Globo. Após fazer testes para as novelas Garota do Momento e Volta por Cima, a atriz não recebeu o retorno da emissora.

Ao site Hugo Gloss, a equipe da ex-BBB esclareceu que ela não foi convidada para estrear os folhetins.

"A Globo não ofereceu, até agora, nenhum projeto", disseram.

Vale lembrar que Alane sempre deixou claro que um dos motivos pelo qual entrou no BBB foi para ganhar notoriedade e facilitar a carreira como atriz.

Em entrevista, ela contou que participou do teste para fazer parte do balé do Faustão na Band, anos antes de entrar no reality. "Me mandaram uma mensagem no Instagram, eu falei: 'Fake, não é possível'. Aí uma amiga minha tinha sido convidada, aí fomos. Era verdade. A gente foi para um almoço na casa dele, parecia que eu estava vivendo um filme", disse ela ao PodDelas.

"Fiquei arrasada, por algum motivo eu não passei. É Deus, com certeza. Mas eu arrasei. Eu fiquei arrasada porque não passei. Eu voltei para Belém, fiquei mal. Aquela seria a minha chance de me mudar, eu já teria um trabalho. A minha amiga passou. Acabou que depois de um tempo eu vi que algumas meninas saíram do programa", contou.

