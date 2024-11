Reprodução Guilherme Winter se pronuncia após Gisele Itié revelar que foi rejeitada na gravidez

O ator Guilherme Winter se manifestou nas redes sociais após viralizar uma entrevista em que Giselle Itié diz ter sido rejeitada por ele durante a gravidez do filho deles. No podcast, a atriz apontou que o ex-companheiro sentia nojo do corpo dela durante a gestação.

Diante da repercussão da fala de Itié, Guilherme Winter se defendeu nos Stories do Instagram e alegou ser alvo de uma mentira.

"Gostaria de me pronunciar sobre uma recente mentira que circulou sobre minha vida. Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade. Nunca vim em rede social me queixar das mazelas que sofri/sofro ou das inúmeras mentiras ditas", iniciou.

O ator aproveitou a situação para contestar a afirmação de que Itié se considera mãe solo. "Levo minha vida com discrição e respeito, especialmente quando o assunto envolve meu filho. Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar. Busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e participando ativamente de sua vida. O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, baseadas em suas experiências e vivências."

Guilherme enfatizou que é presente na vida de Pedro, de 4 anos, e se considera orgulhoso da paternidade que assume. "Tenho orgulho do que venho construindo e do papel que desempenho em sua vida. Agradeço a todos que realmente me conhecem e sabem da verdade", completou.