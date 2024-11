Reprodução Tammyres Pink na praia

Na última quinta-feira (31), a influenciadora e empresária Thammyres Pink, de 37 anos, foi encontrada morta no bairro de Vila Laura, em Salvador, na Bahia. A suspeita é de que jovem morreu após cair do apartamento em que morava.

Thammyres trabalhava como influenciadora digital, somando mais de 19 mil seguidores no Instagram. Ela costumava criar conteúdos sobre lifestyle, compartilhando sua rotina de exercícios, alimentação saudável e moda esportiva.

A influencer era formada em Direito, mas ficou conhecida por ser sócia da loja Pink Magazine, nome que ela incorporou na sua persona artística. A loja possui uma unidade de rua no Pau Miúdo e uma filial no Shopping da Gente. Além disso, Thammyres atuava no meio imobiliário, com casas para aluguel no litoral baiano.

A jovem era mãe de dois filhos, sendo eles gêmeos. Ela ainda era fã da banda Timbalada, comandada pelo vocalista Ferreira, que lamentou a morte da influencer: "Nossa amiga timbaleira Thamy, era sempre muita resenha quando ela chegava em nosso camarim”.

O músico acrescentou: "Mulher guerreira, batalhadora, que Deus e Jesus Cristo conforte o coração dos seus filhos, familiares e amigos”.