Reprodução Antônia Fontenelle alfineta Flavia Alessandra por ser musa do carnaval aos 50 anos

A influenciadora Antonia Fontenelle chamou atenção ao criticar a atriz Flavia Alessandra, ironizando que a veterana será musa do carnaval aos 50 anos. Essa não é a primeira vez que o desafeto entre as duas vai a público, uma vez que ambas brigaram pela herança do diretor Marcos Paulo, com quem Fontenelle foi casada e Flavia tem uma filha.

Através do seu canal no YouTube, Antonia Fontenelle alfinetou Flavia Alessandra por ser musa da Salgueiro aos 50 anos. "Ah, meu pai. Ela já tentou ser musa na Mangueira, não deu certo, acho que não quiseram. E agora, com 50 anos, vai ser musa do Salgueiro", debochou.

Em outra declaração, Fontenelle também criticou o fato de Flavia Alessandra estar se dedicando como apresentadora de programa de televisão. A veterana e o marido Otaviano Costa estão à frente do reality Ilha da Tentação (Amazon Prime).

"Agora, quer ser apresentadora porque ela se identifica muito com a Hebe. P****, mano do céu... Ah, Deus, olha, vou te falar, misericórdia", alfinetou Fontenelle.

Em 2019, a briga entre Fontenelle e Flavia Alessandra ganhou um desfecho, quando a Justiça decidiu que a influenciadora ficaria com apenas 12,5% da herança, deixando o restante para as filhas.

Na época, Antonia insistia que, antes de morrer, o diretor havia assinado um documento que a deixava com 60% dos bens. Ela e Marcos Paulo ficaram juntos de 2007 até a morte do diretor, em 2012.