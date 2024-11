Instagram/Reprodução Dira Paes, Erika Januza e Samara Felippo





Famosos comemoraram nas redes sociais a condenação dos envolvidos, celebrando a justiça feita por Marielle e Anderson . Dira Paes, Erika Januza e Samara Felippo foram alguns dos que reagiram.

Ronnie Lessa é condenado em 78 anos e 30 dias e Élcio de Queiroz em 59 anos e oito meses e 10 dias de prisão por matar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes . A sentença foi proferida, nesta quinta-feira (31), pela juíza Lúcia Glioche , do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ .

Dira escreveu em seus stories "Não pude conter as lágrimas".

Julgamento

Na defesa, o advogado de Lessa chegou a pedir a "condenação de forma justa" de seu cliente, enquanto a advogada de Élcio defendeu que ele não deveria receber a mesma pena de Lessa, que teria planejado e executado o crime sozinho, segundo ela.

A audiência estava prevista para terminar na madrugada de quarta (30) para quinta, mas, após os depoimentos dos réus — que participaram por videoconferência —, os jurados votaram pelo encerramento dos trabalhos.

A juíza Lúcia Glioche , do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ, retomou o julgamento dos réus. A audiência está sendo transmitida pelo canal no YouTube do Tribunal de Justiça.

O promotor Eduardo Martins , destacou a fala dos réus no dia anterior, sobre se arrependerem. "Que arrependimento é esse com algo em troca? Eles são réus colaboradores. Eles não vieram se arrepender. Eles chegaram ao Ministério Público e pediram algo em troca para falar o que eles falaram. Porque, até ontem, eles estavam aqui, os dois, até outro dia, negando todas as imputações", afirmou.

Retomada do julgamento

Nesta quinta-feira (31), iniciou-se a fase das alegações finais. Os primeiros a falar foram os acusadores do Ministério Público. A audiência teve início com a promotora Audrey Castro ressaltando a importância para a sociedade de se fazer justiça com este caso.

A fala foi passada para o promotor Fábio Vieira, que destacou a composição do júri 100% masculino, após as mulheres sorteadas serem dispensadas a pedido da defesa do réu.