Segundo um ex-funcionário do palácio citado pelo New York Post , o príncipe Harry e Meghan Markle estão considerando uma mudança para Portugal, após a vida nos Estados Unidos não ter atendido às expectativas do casal.

Ainda de acordo com as informações, o duque e a duquesa de Sussex já teriam encontrado uma mansão no sul de Lisboa, avaliada em cerca de R$ 27 milhões.

A suposta mudança de Harry e Meghan para Portugal sugere uma possível tendência de retorno à Europa e até ao Reino Unido, conforme apontado por Grant Harrold, ex-mordomo pessoal do rei Charles.

“Há tantas pessoas que se mudam e voltam, então não acho que haveria algo incomum em Harry e Meghan deixarem os EUA para voltar para a Europa”, disse ao NY Post.