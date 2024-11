Reproduçao TV Globo Viola (Gabz) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você'

A novela "Mania de Você" passará por uma grande virada nos próximos capítulos. Com data ´revista para o dia 11 de novembro, a protagonista Viola, interpretada por Gabz, vai cair em golpe movido por Mavi (Chay Suede) e passará a viver num abrigo.



Dessa forma, Viola finalmente saberá das mentiras do namorado e, assim, vão terminar o relacionamento. Mavi, por sua vez, dará o troco contra a namorada e montará um plano junto a Luma (Agatha Moreira) para acabar com a reputação da protagonista.

Para isso, eles planejam uma maneira de manchar a reputação de Viola durante o evento de premiação do Voilà Violeta como melhor restaurante da América Latina.

Após a traição, Viola ficará revoltada com a dupla e vai explodir na frente dos jornalistas e convidados do evento.

Segundo João Emanuel Carneiro, o plot envolvendo Gabz teve que ser adiantado: " Essa é mais uma consequência da obsessão de Mavi por Viola. Na cabeça doente do vilão, se Viola não quer ficar com ele, não vai ficar com mais ninguém. E a Luma enxerga nesse plano a oportunidade de resgatar a vida que estava destinada a ser dela. Neste novo contexto em que Viola passa a viver, ela vai parar em um abrigo."