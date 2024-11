Rodrigo Leonel Mc Poze do Rodo faz doação de R$20 mil para segurança demitido por receber gorjeta

O cantor MC Poze do Rodo foi alvo de uma investigação contra jogos de azar na última sexta-feira (1º). Segundo a Polícia Civil, o jovem de 25 anos teve peças de ouro de R$ 2,8 milhões, que chegavam a dois quilos, apreendido pela operação.



Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele afirma: "Meus carros, meus ouros, meu celular, tudo que levaram, porque levaram tudo, e eu não tô nem no bagulho".

A maior parte das joias apreendidas eram de conhecimento do público, uma vez que ele sempre as usavam em seus shows e ostentava no dia a dia.

Entenda

O funkeiro é dono de um patrimônio milionário, com diversas joias e uma frota de carros de luxo. Entretanto, ele virou alvo da Operação Rifa Limpa, em ação promovida pela Polícia Civil do Rio contra sorteios ilegais. O objetivo da investigação é esclarecer de onde vem o dinheiro do funkeiro e da sua esposa, a influenciadora digital Vivi Noronha.

A operação visa apreender documentos que consigam comprovar fraude nos processos de realização dos sorteios e dos bens sorteados aos supostos ganhadores.

Além de MC Poze e sua esposa, outras pessoas que tiveram seus itens apreendido foram: os influencers Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia.

As investigações acontecem na Delegacia de Defraudações (DDEF), que analisa crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais cometidos por influenciadores digitais. Segundo as investigações, eles supostamente estariam usando da sua influência nas redes sociais para divulgar e promover sorteios e rifas ilegais.

As autoridades afirmam que são utilizados parâmetros do sorteio da Loteria Federal, o que passa uma impressão de legalidade nos sorteios. Entretanto, não é possível de auditagem oficial para saber quem realmente ganhou, uma vez que o aplicativo utilizado apresentam indícios de fraudes.

É importante ressaltar que a realização de rifas é preciso uma autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP), vinculada ao Ministério da Fazenda.

O músico é natural da Comunidade do Rodo, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele chegou a se envolver com o tráfico de drogas na adolescência.

Em 2019, MC Poze estourou no meio musical, cobrando um cachê de R$ 20 mil por show, o que chegava a somar R$ 240 mil por mês. Ele se consagrou como um dos funkeiros mais badalados do país.

Cordão de R$ 2 milhões

Quem criou a peça de MC Poze é Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como o TH Joias, que é deputado estadual no Rio de Janeiro pelo partido MDB. O profissional estaria acostumado em produzir joias para diversos funkeiros, rappers e jogadores de futebol.

No caso de Poze, ele pediu uma estilização do pingente da peça com os nomes tanto do cantor quanto de Jesus.

Entretanto, o funkeiro tem ostentado bem mais que apenas cordões com valores astronômicos. No final de 2023, o funkeiro viralizou após publicar que estava em uma concessionária na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para comprar um carro avaliado em R$ 1 milhão. O músico estava sem camisa e descalço e comprou um BMW X6, item também apreendido pela polícia.

MC Poze veio às redes sociais comentar a apreensão de seus bens e disse que seu advogado já cuida do caso: "Os canas vieram aqui em casa com mandados de busca e apreensão. Eu não fui o indiciado. Não foi sobre mim, foi sobre minha esposa", disse ele, que pontuou que "não faz nada de errado". O artista afirmou ainda que os agentes apreenderam seus pertences. "Meus carros, meus ouros, meu celular, tudo que levaram, porque levaram tudo, e eu não tô nem no bagulho".

Ele continua dizendo que "favelado incomoda quando começa a botar bagaça no bolso". Ele compartilhou um vídeo em que ele assistia TV e via seus automóveis sendo apreendidos na Cidade da Polícia.