Divulgação José Loreto e Luísa Arraes

José Loreto encerra uma sequência de três novelas na TV Globo, com o último capítulo de "No Rancho Fundo", que será exibido nesta sexta-feira (1°). O ator foi visto dançando e dando um selinho em Luisa Arraes , sua parceira de cena e intérprete de Blandina, durante uma festa de confraternização.

O ator abordou a repercussão do vídeo em uma entrevista à Quem, já que a intimidade entre os dois gerou rumores entre o público sobre um possível envolvimento romântico entre eles, especialmente após o término do relacionamento aberto de Arraes com Caio Blat.





Loreto esclareceu que o beijo foi apenas parte da performance, sem segundas intenções. “É só amizade, uma admiração enorme. Temos uma conexão bonita, mas é algo de amizade e respeito", afirmou o ator. "Juntou o útil ao agradável. Logo eu dar um estalinho na Luisa, virou essa manchete. Mas é uma amizade muito linda. Estou doido para trabalhar de novo com ela", acrescentou.

Após "No Rancho Fundo", Loreto planeja uma pausa nas novelas para se dedicar ao cinema e a uma nova série para a Disney, que estreia no próximo ano. "Quero explorar um lado mais artesanal e menos corrido. A televisão é intensa, mas o cinema permite um cuidado especial com cada cena", comentou.