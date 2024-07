Reprodução/TV Globo e Reprodução/Instagram Magdalena Arraes e Luisa Arraes

A atriz Luisa Arraes lamentou nas redes sociais, na quinta-feira (11), a morte de sua avó, Maria Magdalena Fiuza Arraes de Alencar, de 95 anos. Viúva do ex-governador Miguel Arraes, Magdalena Arraes, como era conhecida, foi primeira-dama de Pernambuco por três vezes. Ela morreu no Recife, por causas naturais.

"Hoje partiu nossa vovó a-Mada. Foi em paz nos braços de nossa família, sempre rodeada de amor", escreveu Luisa, que é filha do cineasta brasileiro Guel Arraes, diretor de grandes sucessos do cinema nacional, como O Auto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro.

Mãe de Luisa, a atriz Virgínia Cavendish também prestou homenagens a Magdalena, sua ex-sogra. "Mada, maravilhosa, descanse em paz", escreveu.

O velório acontece nesta sexta-feira, na capela do Cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife. O sepultamento acontece no mesmo local, às 11h.

