Reprodução: Instagram Jade Picon

A artista Jade Picon apostou em um biquíni preto para usar em uma sauna no último domingo (25). Além disso, a musa aproveitou o dia de descanso para aproveitar a piscina. "Hora de relaxar", esccreveu ela na legenda do stories.



Jade Picon em sauna Reprodução: Instagram Jade Picon em piscina Reprodução: Instagram Jade Picon em sauna Reprodução: Instagram Jade Picon em piscina Reprodução: Instagram

A influenciadora se tornou nacionalmente conhecida após participar do elenco do BBB 22, apresentado por Tadeu Schmidt. Depois de sua estadia no reality show, a irmã de Leo Picon se aventurou no mundo da atuação.

Ainda em 2022, Jade Picon protagonizou a novela "Travessia", ao lado de Lucy Alves e Chay Suede. No momento de exibição da obra, a jovem foi criticada pela atuação. No entanto, as críticas não a desistiram de continuar no ramo.

Em 2024, a artista pintou os cabelos de louro para viver a personagem Júlia, na adaptação "Cinco Júlias". Além dela, Ananda Morais, Ayomi Domenica, Sanny Feijó e Valentina Daniel também são protagonistas do longa-metragem.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .