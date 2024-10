Instagram/@pozevida louca 26/10/2024 Poze do Rodo e Vivi Noronha se casaram neste sábado



O amor está no ar! Poze do Rodo e Vivi Noronha se casaram neste sábado (26) em uma grande festa no Rio de Janeiro . O casal, pais de três filhos — Júlia, Miguel e Laura —, celebrou em grande estilo.

Vivi estava deslumbrante em um vestido com mangas ombro a ombro e um longo véu. Poze, platinado para a ocasião, escolheu um look em tons claros, finalizado com um elegante blazer areia e gravata borboleta.





Nas redes sociais , os dois compartilharam detalhes dos preparativos, incluindo um bolo lindo, doces e decoração clássica. O pedido de casamento aconteceu em setembro, em cima do palco do Espaço Favela, no Rock in Rio.

Criados juntos na Favela do Rodo , em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro , o casal passou um tempo separado desde 2021, quando terminaram enquanto Vivi estava grávida da terceira filha, Laura. Eles reataram em abril deste ano, com Vivi relembrando sua trajetória de mãe, que começou aos 15 anos.

















Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp