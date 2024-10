Reprodução: Instagram 11ª edição aconteceu na última quarta-feira (30)

A edição de 2024 do Prêmio Bibi Ferreira ocorreu na última quarta-feira (30). O evento, que premia obras do teatro nacional e os envolvidos com o gênero, foi apresentado por Miguel Falabella. Leia abaixo os ganhadores de cada categoria .

As categorias são divididas em duas grandes seções: Teatro Musical e Prosa . Na primeira, Bianca Tadini e Luciano Andrey saíram com o prêmio em " Melhor Versão em Musicais ", com a peça "Funny Girl - A Garota Genial. "Melhor Desenho de Luz em Musicais" consagrou Warren Letton por "Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical como campeão. Em " Melhor Desenho de Som em Musicais ", Fernando Wada e João Baracho levaram o troféu pelo trabalho em "Cabaret - Kit Kat Club".

" Melhor Visagismo em Musicais " foi entregue à Louise Helène por "Cabaret - "Kit Kat Club". Já em " Melhor Cenografia em Musicais ", Matt Kinley levou a melhor com "Priscilla, a Rainha do Deserto - o Musical". Kleer Montanheiro saiu da premiação com o troféu por "Cabaret - Kit Kat Club", em " Melhor Figurino em Musicais ".

Indo para o lado da composição, as categorias " Melhor Arranjo Original em Musicais " e " Melhor Letra e Música em Musicais" foram, respectivamente, vencidas por Daniel Rocha em "Um Grande Encontro - O Musical" e Elton Towersey pela obra "Iron - O Homem da Máscara de Ferro". Para " Melhor Coreografia em Musicais " e " Melhor Direção Musical em Musicais ", os prêmios foram entregues, nessa ordem, a Alonso Barros por "Kiss me Kate! O Beijo da Megera" e Carlos Bauzys em "Funny Girl - A Garota Genial".

" Melhor Direção em Musicais " consagrou Kleber Montanheiro em "Cabaret - Kit Kat Club" como ganhador. Já nas categorias de atuação , Davi Sá levou a melhor em " Revelação em Musicais " pelo seu trabalho na peça "Bob Esponja - O Musical". " Melhor Ator Coadjuvante em Musicais " e " Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais " foram, respectivamente, para César Mello em "Uma Linda Mulher - O Musical" e Larissa Carneiro em "Um Grande Encontro - O Musical".

Em " Melhor Ator em Musicais " e " Melhor Atriz em Musicais ", Eduardo Sterblitch por "Beetlejuice - O Musical" e Giulia Nadruz para "Funny Girl - A Garota Genial" saíram como os favoritos. Em " Mehor Musical Estrangeiro ", a peça "Beetlejuice - O Musical", da Artnic Entretenimento e Touché Entretenimento, foi a ganhadora.

A categoria " Melhor Musical Brasileiro ", foi para "Um Grande Encontro - O Musical", da Rivadávia Comunicação, Miniatura9 e Religar Comunicações.

Já em Prosa , " Melhor Desenho de Luz em Peça de Teatro " e " Melhor Cenografia em Peça de Teatro " foram entregues a Wagner Freire por "Primeiro Hamlet" e a Fernando Passetti para a obra "Traidor". " Melhor Figurino em Peça de Teatro " e " Melhor Direção em Peça de Teatro " coroaram Gabriel Villela em "Primeiro Hamlet" e "Victor Garcia Peralta por "Sra. Klein".

Em " Melhor Dramaturgia Original em Peça de Teatro ", Nanna de Castro foi a vencedora por "O Vazio na Mala". Nas categorias de atuação, Caio Paduan em "Palhaços" e Kika Kalache por "Sra. Klein" venceram, respectivamente, " Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro " e " Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro ".

Para " Melhor Ator em Peça de Teatro " e " Melhor Atriz em Peça de Teatro ", Brian Penido Ross em "Tio Vânia" e Noemi Marinho por "O Vazio na Mala" foram os grandes vencedores. A categoria " Melhor Peça de Teatro " foi entregue à obra "O Vazio na Mala" - Culturas em Movimento - Coletivo Artístico e Produção Cultural e SESI - SP".