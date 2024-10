Reprodução Instagram - 31.10.2024 Nina Dobrev e Shaun White estão noivos

A atriz Nina Dobrev, de 35 anos, surpreendeu os fãs na última quarta-feira (30), quando usou as redes sociais para anunciar uma novidade no relacionamento: ela e o companheiro, o atleta olímpico Shaun White, de 38, decidiram ficar noivos.





“Descanse em paz, namorado. Olá, noivo”, escreveu ela na legenda da publicação em que revelava o noivado. Em meio aos comentários dos milhares de fãs da artista, Shaun também resolveu se manifestar após receber uma resposta positiva de Dobrev: "Ela falou sim!”.





Como foi o pedido?

Segundo a "Vogue", White decidiu surpreender a atriz com uma brincadeira inusitada. Antes de pedi-la em casamento, o atleta enviou um convite falso no qual se passava por outra pessoa. “Eu sabia que ela estava nervosa porque quando ela está nervosa ela faz piadas. Ela fica tipo, ‘Então, espera, Anna não está aqui?’” contou ele à revista. Nina só descobriu a farsa quando chegou no restaurante e recebeu o anel.





Quem é Nina Dobrev?

Búlgara radicada no Canadá, a artista de 35 anos alcançou fama internacional ao protagonizar o seriado juvenil "Diários de um Vampiro". Na trama, Dobrev deu vida à Elena Gilbert, protagonista da série, que teve oito temporadas e foi concluída em 2016. Nina oficializou o relacionamento com Shaun White em abril de 2020.