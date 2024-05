Reprodução/Instagram Nina Dobrev ficou popular após seu papél em série The Vampire Diaries

Nina Dobrev, de The Vampire Diaries (Diários de um Vampiro), foi hospitalizada após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica na segunda-feira (20). A atriz compartilhou registros de antes e depois do acidente nas redes sociais: “Como tudo começou e como está indo”, escreveu na legenda.

Ela não entrou em detalhes sobre o o acidente, ou sobre os ferimentos, mas confirmou de forma bem humorada que está bem e que precisará de um longo tratamento para se recuperar.

“Estou bem, mas será um longo caminho de recuperação pela frente”, escreveu ela nos stories do Instagram. Horas depois, Nina destacou que não pretende voltar a andar no veículo novamente. “Acho que é seguro dizer que minha primeira vez em uma dirt bike também será a última [risos].

Nos comentários, muitos fãs desejaram uma recuperação rápida à atriz: “Espero que você se sinta melhor logo, neens (por favor, fique por dentro)”, enquanto outros brincaram, escrevendo: “Garota, lembre-se de que o sangue de vampiro não tem efeito sobre você mais", brincou uma fã, em referência a série "The Vampire Diaries”. “Esqueceu que tomou a cura, bebê? Não pode mais ficar arriscando assim não”, comentou outra.

