Reprodução: Instagram Lexa e Anitta são amigas há anos

Lexa lamentou, no último sábado (12), não ter chamado Anitta para a sua festa de noivado com Ricardo Vianna . A cantora publicou fotos ao lado do marido e recebeu um questionamento da amiga. "Casou?", perguntou a voz de "Downtown".

"Não, amiga! Festa de noivado", respondeu a ex de MC Guimê. Após a interação viralizar, a artista se pronunciou no X, antigo Twitter. "Gente, juro, tô me sentindo péssima por não ter mandando o convite.. mesmo sabendo que ela não poderia vir!", confessou."

"Meu Deus agora o povo falando que eu não sou amiga, enquanto eu e ela estamos dando risada no WhatsApp. O mais importante será o casamento e ela tá mais que convidada e sabe disso", reforçou Lexa.

Gente, juro, tô me sentindo péssima por não ter mandando o convite.. mesmo sabendo que ela não poderia vir! Meu Deus agora o povo falando que eu n sou amiga, que isso.. que aquilo… enquanto eu e ela estamos dando risada no Wpp 😂❤️ O mais importante será o casamento e ela tá… — Lexa (@LexaOficial) October 12, 2024

"Fiz tudo em cima da hora também… só economizei minha amiga de falar 'amiga não poderei ir' ou vocês acham que eu não amaria a presença dela? [...] Todo mundo sabe do meu amor por ela, assim como sabem da rotina doida que ela tem. Mas a partir de agora até aniversário lunar eu mando convite. Desculpa, Anitta", finalizou a musicista.

