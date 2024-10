Reprodução: Instagram Detonautas

Tico Santa Cruz , vocalista do Detonautas , relembrou de um dos momentos mais tensos da banda: a morte de Rodrigo Netto, guitarrista do grupo musical, no ano de 2006 . Em entrevista ao Gshow , o cantor detalhou a respeito de como os integrantes se sentiram com o ocorrido.



“Tivemos que aprender a superar essa situação muito jovens, né? Com 20 e poucos anos, em um momento muito positivo da banda. Depois disso, eu acabei canalizando a energia do luto e a energia dessa tristeza", começou.

O cantor, então, aprendeu a lidar com o episódio. "Eu acho que foi a forma que eu tive de conseguir sobreviver a essa passagem", confessou ele. Depois da acontecimento trágico, o vocalista explicou como ficou o seu psicológico. “Quando eu me pegava em momentos de passividade, de paz, isso me gerava uma angústia, uma ansiedade, porque eu ficava na expectativa de que fosse acontecer algum problema", afirmou ele.

"E se esse problema não acontecesse, eu iria arrumar um para entrar nesse lugar de conforto", acrescentou o artista. “Eu consegui desengatilhar essa bomba que o tempo inteiro explodia dentro de mim", concluiu.