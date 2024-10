Reprodução: Instagram Samuel Rosa e Chorão

Samuel Rosa viralizou ao lembrar de uma história inusitada com Chorão , durante sua participação no Flow Podcast . O ex-vocalista do Skank contou que possuía uma boa relação com o líder da banda Charlie Brown Jr. , mas revelou detalhes de uma situação que estava mal resolvida entre os dois.

"O Chorão era muito coração. Ele amava e odiava [as coisas]", iniciou ele ao descrever o cantor. "Eu fiquei na dúvida se foi isso [o motivo do líder do CBJR ter ficado irritado com o ex-Skank] ou foi uma outra brincadeira que eu falei que ele estava grande demais", complementou.

"Não sei se ele ficou meio ofendido e tal. Alguma coisa bateu lá que ele não curtiu [...] Encontrei com o Chorão no aeroporto um dia, e ele não me cumprimentou", contou Rosa. "Falei 'caramba, eu sou o próximo' [...] E aí ficou naquilo. A gente se cruzou depois em alguns festivais e ele sem falar comigo", acrescentou.

Após esse momento, o musicista explicou no podcast sobre o dia que eles se reencontraram em um especial de Ano Novo. "'Vai ter um camarim, vai o Skank, vai Chorão, vai Charlie Brown'. E eu falei 'é agora, é agora'. Foi engraçado porque eu falei 'vou ter que conversar com ele'", detalhou com bom humor.

Ele, então, relatou que foi se acertar com o vocalista do CBJR e citou um ocorrido inesperado entre eles. Os dois estavam em camarins próximos e, quando Samuel Rosa abriu a porta, o colega também saiu de seu espaço. "Aí, ele falou: 'Samuel, você me sacaneia, né?' Eu falei: 'não, cara'. Eu dei um abraço nele'", entregou.

O ex-líder do Skank ainda disse que Chorão afirmou que Rosa "pisou na bola com ele". Após o desabafo, o musicista respondeu: "Não, cara, falei de forma genérica. Não falei de você e não citei seu nome [...] Eu acho que até citei", relembrou.

"E ficamos amigos de novo. A última vez que eu o encontrei, ele escreveu o telefone num papel e me deu, Eu falei: 'Todo mundo com o celular. Pra que papel, Chorão? Eu olhei e era telefone, não era celular", expressou Samuel ao contar de um episódio em que o compositor o chamou para assistir ao jogo do Santos.

O performer, então, rebateu dizendo que o número era da casa dele. "Peguei aquele papelzinho [com o número] e guardei. 'Uma hora vou ligar para o Chorão, mas esse telefone está estranho'", teorizou.

O vocalista do Skank terminou o relato contando que após a morte do cantor saiu a notícia de que Chorão não usava celular. "Ele tinha me dado o telefone da casa dele. E não deu para a gente ver o jogo do Santos, mas enfim", concluiu ele emocionado.

