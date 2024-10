Reprodução Paulo Gustavo e Déa Lúcia





"Hoje celebramos o aniversário do maior de todos!", escreveu Mônica Martelli em uma homenagem nas redes sociais ao humorista Paulo Gustavo , que completaria 46 anos nesta quarta-feira (30).

Paulo Gustavo morreu em 2021, vítima da COVID-19, no Rio de Janeiro. Em um vídeo repleto de momentos que compartilharam, Mônica expressou sua saudade: "Saudades eternas, saudade de conviver com essa genialidade. Saudade de ouvir essa risada. Saudade de ouvir um coió. Só um amigo que ama pode e sabe dar um coió!!! Paulo Gustavo, como você faz falta!!! Te amo. ❤️"





A mãe, Déa, a irmã, Ju Amaral, e a cantora Preta Gil também prestaram suas homenagens a ele nas redes sociais.

Ju Amaral , sua irmã, também prestou uma homenagem: "Eternamente bizarro, irmão! 💔😭 Te amo pra sempre, Tatau! ♾️ (30/10/24) 🕯️🌻"





Déa Lúcia Amaral , mãe de Paulo Gustavo , compartilhou: "Hoje, dia do humor, Paulo Gustavo completa 46 anos. Há 46 anos eu me tornava mãe de um filho que só me trouxe alegria, amor, carinho e muito orgulho. Feliz aniversário, meu filho! Mamãe te ama! ♥️"





Preta Gil também o homenageou: "30 de outubro, para sempre dele ✨ Paulo Gustavo foi um dos maiores presentes que tive na vida! Sem palavras, só saudade! 🤍 TE AMO TODOS OS DIAS!!!"