Reprodução/Instagram Ana Paula Padrão é criticada por comentário no "MasterChef"





Após anunciar sua saída repentina do comando do MasterChef Brasil , onde atuou por uma década, Ana Paula Padrão utilizou suas redes sociais para explicar sua decisão. A apresentadora deixará a emissora ao final deste ano, após concluir seu contrato com a Band de forma amigável.

Ana revelou que sua saída oficial ocorrerá após a 11ª temporada do programa, que será transmitido de 19 de novembro a 19 de dezembro. Seu foco agora será direcionado a novos projetos no setor privado, especialmente na área de educação.

"Deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado para dar atenção a outro lado meu: de empresária, na área de educação. Em breve, vou contar mais sobre isso. Hoje, é dia de prestar reverência à você. Obrigada, é genuíno, verdadeiro, MasterChef eu te amo. Siga seu caminho e brilho de marca forte, que tive o prazer de ajudar a construir, que seja assim por muitos e muitos anos", declarou.





Ela ainda escreveu na legenda, para complementar: "Já já começa o MasterChef e, daqui em diante, vocês estarão assistindo os meus últimos episódios. Em 2025, não farei mais parte do formato. Estou deixando minha família querida com muita emoção, carinho, admiração e desejando todo o sucesso (mais ainda!) do mundo. Obrigada a todos, inclusive vocês, que fizeram parte dessa jornada. Amo vocês!".

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", afirmou a apresentadora.