Globo divulga primeira foto de Maisa como vilã em 'Garota do Momento'

A Globo deixou o público animado ao revelar a programação para o segundo semestre com imagens das próximas novelas, das 18h, 19h e 21h. Entre elas a primeira aparição de Maisa como vilã de 'Garota do Momento' .

A trama substitui 'No Rancho Fundo', às 18h, com a estreia da atriz em novelas da emissora marcada para novembro. Além dela, Duda Santos, Pedro Novaes, Fábio Assunção, Lília Cabral e Eduardo Sterblitch completam o elenco.

Ainda na chamada, a emissora divulgou a próxima novela das 19h, Volta por Cima, e a grande aposta para o horário nobre, Mania de Você. O comercial também mostra cenas de Cabocla, que ganhará uma Edição Especial.

Reprodução/Globo A primeira imagem de Maisa como vilã em 'Garota do Momento'





Maisa na Globo

Recentemente, Maisa participou do Fantástico para divulgar a chegada na Globo e afirmou que espera que o público "não pegue tão pesado" com ela, mas ponderou também que, caso isso aconteça", "significa" a realização de um bom "trabalho".

"Eu estou fazendo uma antagonista. Eu sou do núcleo dos vilões. Espero que você goste de mim minimamente, Eliana. Espero que a galera não pegue tão pesado. Assim, se pegarem pesado também, significa que eu tô fazendo o meu trabalho direito", disse em entrevista à Eliana.

Veja a chamada:

Em breve as novas novelas na Globo:



Edição Especial - #Cabocla

Faixa das 6 - #GarotaDoMomento

Faixa das 7 - #VoltaPorCima

Faixa das 9 - #ManiaDeVocê pic.twitter.com/Dc1sREVfJF — Picoli Ruy Barbosa 🌳 (@suedeMingotte) August 11, 2024





