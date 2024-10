Reprodução/Instagram Preta Gil e o filho

Fran Gil , filho de Preta Gil e Otávio Müller , impressionou o público ao aparecer com 35 kg a menos e corpo definido. A nova forma física, no entanto, é resultado de um intenso processo de emagrecimento acompanhado pelo médico Pedro Andrade, que detalhou a trajetória do cantor ao portal Gshow.

Aos 29 anos, Fran pesava 106 kg e, após ajustes de estilo de vida e alimentação, chegou aos 71 kg, com sua gordura corporal reduzida a menos de 10%. O médico revelou que o processo começou com a identificação de gatilhos emocionais e comportamentais que dificultavam uma rotina saudável para o famoso.





“O grande segredo foi compreender esses aspectos e, com o suporte de uma equipe multidisciplinar na clínica, incluindo terapeutas, nutricionistas e médicos, montamos um plano baseado nas necessidades dele”, destacou Andrade. Exames genéticos também foram utilizados para garantir uma abordagem mais eficaz.

Na alimentação, o foco não foi a restrição, mas sim a diversidade. Andrade explicou que a dieta foi planejada para ser saborosa e sustentável, com opções variadas e equilibradas. “Prescrevemos suplementos para apoiar a performance esportiva e evitar a perda muscular, além de corrigir deficiências vitamínicas identificadas nos exames de sangue”, completou o médico.

Além da dieta, Fran adotou uma rotina de exercícios intensos para conquistar o corpo "trincado". Para o futuro, Andrade enfatiza a importância de manter a saúde mental e física de Fran, agora focada em um estilo de vida saudável e duradouro.

Veja abaixo a nova aparência de Fran Gil

Reprodução/Instagram Nova aparência de Fran Gil