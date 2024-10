Reprodução/TV Globo Preta Gil



Preta Gil emocionou o público ao aparecer no Domingão com Huck neste domingo (27), onde foi homenageada pela amiga Fabiana Karla. A atriz participou da Batalha do Lip Sync e escolheu "Sinais de Fogo", um dos grandes sucessos de Preta, para sua performance.

Durante o programa, Luciano Huck destacou o esforço de Preta, que enfrentou três sessões de quimioterapia na mesma semana. “Ela não é apenas uma soldada, é um exército inteiro”, elogiou o apresentador.





A cantora, visivelmente tocada, comentou: "Só vocês para me tirarem de casa". Huck revelou que foi ideia de Fabiana levar Preta ao programa, e a artista reforçou a importância de continuar vivendo plenamente, mesmo enfrentando um tratamento oncológico.

"Assim como eu, milhares de pessoas estão passando por tratamentos e precisamos valorizar a vida enquanto nos curamos. Quando soube que Fabiana iria me homenagear no programa de um dos meus melhores amigos, fiz questão de estar presente. Estou lutando e vou vencer", declarou Preta.

Fabiana também exaltou a força da amiga: "Ela é uma mulher potente, guerreira e cheia de coragem".

Tratamento

Em agosto, Preta Gil anunciou a retomada de seu tratamento contra o câncer, após uma recidiva em dois linfonodos na pelve. Mesmo diante do desafio, a cantora se mantém otimista e confiante em sua recuperação, sempre acompanhada de sua equipe médica.