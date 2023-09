Reprodução/Instagram Francisco Gil relembra conselho de Preta Gil durante tratamento do câncer

Fran Gil expôs o conselho que recebeu da mãe, Preta Gil, enquanto ela realizava o tratamento contra um câncer no intestino.

A cantora pediu para que o filho continuasse com a agenda de shows com o grupo Gilsons, mesmo com ela no hospital.





"Foi um grande desafio. A minha mãe ela foi uma parceira, porque você imagina, as coisas estavam começando a acontecer, de repente ela na necessidade de estar ali internada, no hospital, e ela falou 'meu filho, faça seus shows, eu vou ficar bem, e quando você puder esteja aqui ', e deu para organizar", disse ele ao Fantástico.

A filha de Gilberto Gil lembrou que foi ela quem nomeou a banda e ainda destacou o orgulho que tem dos três e desejou sucesso para ele.

Vale lembrar que o grupo Gilsons é formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto, respectivamente.

