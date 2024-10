Reprodução: Instagram Preta Gil com bolsa de quimioterapia para treino

Preta Gil segue em tratamento contra o câncer e, na última quarta-feira (09), a cantora compartilhou um momento de treinos com uma bolsa de quimioterapia. "Vai cansada mesmo, o importante é fazer! Vamos nos exercitar!", escreveu ela na legenda do vídeo.

No registro, a filha de Gilberto Gil aparece fazendo esteira com o auxílio da bolsa de quimioterapia. Além disso, ela também mostrou um aquecimento que realizou para a rotina de exercícios físicos.

Preta Gil com bolsa de quimioterapia para treino Reprodução: Instagram Preta Gil com bolsa de quimioterapia para treino Reprodução: Instagram

Após isso, a voz de "Sinais de Fogo" explicou o motivo de ter utilizado o item para auxiliá-la nos treinos. "As pessoas estão me perguntando, 'Mas Preta, você estava fazendo mais cedo esteira e exercícios com a bolsinha de quimioterapia?'. Sim! Recomendação médica com o Leandro, que é personal da equipe de uma das minhas oncologistas", disse.



"É comprovado cientificamente que exercício físico durante a quimioterapia ajuda muito paciente na fadiga, recuperação, não perder massa marga. Dai eu faço. Hoje estava muito borocoxô e fiz", acrescentou a musicista.

"Amanhã farei de novo e depois de novo. Um pouquinho de cada vez. Se exercitar é fundamental", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .