Instagram/@fabianajustus 30/10/2024 Fabiana Justus compartilhou um vídeo em que mostra a evolução do crescimento de seu cabelo





Fabiana Justus compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (30) um vídeo em que mostra a evolução do crescimento de seu cabelo após precisar raspá-lo para o tratamento contra leucemia , que incluiu um transplante de medula óssea no início do ano.

Mudanças na textura do cabelo são comuns em pacientes que passam por esse tipo de tratamento, e Fabi aproveitou o momento para registrar a novidade após sair da academia: "Não reparem na minha cara, mas queria mostrar a textura do meu cabelo. Quando eu não seco, ele está cacheando", comentou.

"Está parecendo que vai crescer cacheado. Toda vez que malho, ele fica extremamente espetado", completou.

180 dias de transplante



Reprodução Instagram - 9.9.2024 Fabiana Justus celebra 38 anos e cinco meses de 'renascimento'





A influenciadora Fabiana Justus completou 180 dias do transplante de medula óssea no dia 23 de outubro. A filha do apresentador Roberto Justus comemorou a conquista. "Hoje eu estou transbordando gratidão. Os 180 chegaram! Muito obrigada!", escreveu ela na legenda do vídeo que publicou.

"A vida começa a voltar ao normal. Eu estou muito feliz por ter atravessado tudo isso. Eu estou muito feliz pelo apoio que eu recebo todos os dias de vocês e da minha família", se emocionou ela.

A jovem ainda contou que a partir de agora ela pode tomar vacinas e explicou que as pessoas que trabalham fora podem voltar às ocupações. A blogueira digital também detalhou como funciona o pós do transplante de medula óssea.

"Tem alguns marcos mo tratamento do transplante de medula óssea. Um deles é quando a pega da medula acontece. Quando isso ocorre, significa que deu certo o transplante. Depois, os primeiros 100 dias são críticos e muito importantes. Há o risco da medula atacar partes do corpo. Após isso, até os 180 dias também é muito importante", relatou.