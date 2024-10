Reprodução Instagram Giselle Prattes comenta gravidez de Sabrina Sato após os 40 anos

Giselle Prattes, de 44 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (28) para compartilhar uma comparação entre a modelo Gisele Bündchen, de 44, e a apresentadora Sabrina Sato, de 43. Ambas estão grávidas após os 40 anos de idade.



“Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida", diz a publicação repostada por Giselle via stories do Instagram.



Sabrina Sato está à espera do primeiro filho com o atual galã da novela das nove Nicolas Prattes, de 27 anos. A comunicadora já é mãe de Zoe, fruto do antigo casamento com o ator Duda Nagle.



Já Gisele Bündchen, que era mãe de Benjamin, de 14, e Vivian, de 11, ambos frutos da relação com o ex Tom Brady, agora experiencia a maternidade pela terceira vez. A modelo brasileira está grávida de Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu com quem engatou um namoro após a separação de Brady.