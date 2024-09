Reprodução/Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine





O amor está no ar! Nesta quarta-feira (25), João Guilherme e Bruna Marquezine estão em um clima de romance na França, durante a semana de moda de Paris. O ator compartilhou um álbum de fotos com momentos fofos ao lado da namorada.





Eles aparecem sorrindo e se abraçando, comendo pizza, e até juntos no carro indo para algum evento pelas ruas de Paris. "Faz frio em Paris, mas não troco a boa companhia pelo calor", escreveu ele.

Casal

O casal também marcou presença no Rock in Rio e foram flagrados aos beijos durante o show do Imagine Dragons . Os dois estão juntos desde janeiro, mas só assumiram o relacionamento em agosto.

O casal vem aparecendo com frequência e até adotaram dois cachorros chamados Chihiro e Haku, referência do filme " As Viagens de Chihiro ".