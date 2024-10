Reprodução Caso Gui Santana: mães tomam atitude contra humorista que humilhou crianças

O humorista Guilherme Santana, ex-integrante do "Pânico", gerou indignação no último domingo (27) ao votar nas eleições municipais de São Paulo, quando expôs o rosto de alunos de um colégio particular, fez comentários depreciativos sobre a aparência das crianças e ridicularizou os trabalhos escolares. A atitude do comediante provocou a revolta de mães, que consideraram inaceitável a exposição e a humilhação dos filhos na internet e pensam em levar o caso para a Justiça.

O que aconteceu?

No domingo (27), Gui Santana publicou uma série de vídeos nos Stories do Instagram, mostrando o interior do Colégio Notre Dame, que exibia uma amostra cultural feita pelos próprios alunos nas paredes. "A gente vai para a votação e faz isso aí, mostra os desenhos feios da galera. Coisa feia, rapaz, meu Deus do céu... Olha esse aqui, não tem nem vergonha, olha o tanto de espinhas que ele tem na cara, cambada de vagabundo", disse em uma sequência de comentários depreciativos.

Com a repercussão do caso nas redes sociais, pais dos alunos expostos se uniram em um pedido de responsabilização pela conduta do humorista. O iG Gente conversou com duas mães que expressaram indignação diante da situação. De acordo com elas, o caso poderá ser levado à Justiça.

"Ele cometeu um crime contra a criança e o adolescente, expondo o rosto das crianças, fazendo críticas a elas, chamando-as de vagabundas... Falando que uma criança tem espinhas no rosto. Isso é bullying. Pode ter um impacto muito grave na autoestima delas, deixando sequelas que ainda não conseguimos mensurar", afirmou a mãe de um menino de 14 anos que teve o rosto exposto pelo humorista.

"Ele expôs o rosto dos nossos filhos na internet, isso não é humor. É crime exibir imagens de crianças sem autorização dos pais e praticar bullying na internet contra crianças indefesas que estavam ali mostrando seu trabalho de conclusão de curso", complementou.

Caterina, mãe de uma menina de 14 anos que também foi exposta, demonstrou a mesma indignação com o comportamento de Gui Santana.

"Ficamos revoltadas. Quem é essa pessoa que se acha no direito de expor menores e ridicularizá-los? Ele não faz ideia do contexto [dos trabalhos]. É como se alguém invadisse a sua casa e começasse a te xingar. Ele foi a uma escola onde os alunos estavam expondo trabalhos culturais, todos bem elaborados, e se sentiu no direito de chamar todo mundo de vagabundo e dizer que os trabalhos estavam feios", desabafou, afirmando que os pais estão mobilizados para responsabilizar o humorista.

Retratação polêmica

Gui Santana reagiu com deboche nas redes sociais ao fazer publicidade para uma casa de apostas em meio aos pedidos de retratação. "Pessoal, um absurdo o que estão falando de mim aí nas redes sociais. Se você veio xeretar a minha rede, o que eu tenho a dizer é: aposte", declarou.

Mais tarde, após críticas, ele publicou um vídeo pedindo desculpas aos pais e alunos. No entanto, o gesto foi visto com desconfiança, pois o humorista usou seus próprios desenhos para uma tentativa de autorridicularização.

"Estou aqui para esclarecer o erro que cometi ontem (domingo) nas eleições. Durante a votação em uma escola, mostrei alguns desenhos de crianças e fiz comentários dizendo que eram feios, tentando dar uma 'zoada'. Foi uma brincadeira que saiu errado, e estou muito arrependido do que fiz", afirmou Gui Santana.

Ele ainda tentou se justificar mencionando Walt Disney e o tempo que o animador levou para alcançar sucesso, e mostrou uma série de desenhos feitos por ele mesmo.





Resposta dos pais

O pedido de desculpas de Guilherme Santana, no entanto, não convenceu os pais. O vídeo foi interpretado como uma tentativa de suavizar os comentários depreciativos e de bullying.

"Absurdo! Ele disse que se retratou, mas acha que estamos fazendo 'mimimi'. Ele ainda não entendeu que o que fez foi crime", declarou a mãe de um dos alunos expostos.

Em nota, o Colégio Notre Dame repudiou o comportamento do humorista e sugeriu que o caso pode ser levado à Justiça. "O Colégio Notre Dame repudia, com veemência, o humorista Gui Santana por sua atitude arbitrária, irresponsável, ofensiva e constrangedora ao expor em suas redes sociais, com expressões de deboche, imagens de trabalhos e de menores estudantes, sem o consentimento do colégio, por ocasião de sua visita para as Eleições Municipais", informou.

"A direção lamenta o episódio em um dia tão importante para a cidadania e a democracia, compartilha da indignação das famílias e já está tomando medidas legais para que o humorista seja responsabilizado pelo ato", conclui a nota.