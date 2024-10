Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Zé Felipe





A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, viveu um momento especial nesta segunda-feira (28) ao realizar a primeira viagem de avião com seu filho caçula, José Leonardo, de apenas um mês de vida.





O voo, que saiu de Goiânia, onde a influenciadora reside, teve como destino São Paulo, onde Virginia cumpriria uma série de compromissos profissionais. Acostumada a compartilhar sua rotina com milhões de seguidores, ela registrou todos os detalhes da experiência, incluindo uma comparação curiosa entre o comportamento de seu bebê e o de suas filhas mais velhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano.



Nas redes sociais, Virginia contou que José Leonardo se comportou de maneira exemplar durante o voo, demonstrando uma serenidade surpreendente para um recém-nascido. Segundo ela, o caçula dormiu a maior parte do tempo, sem demonstrar qualquer desconforto ou agitação, algo que a deixou aliviada. "Primeiro voo do José Leonardo, ele como sempre o mais tranquilo de todos, acho que puxou o pai e obrigada Deus por isso, ouviu minhas preces!", escreveu a influenciadora.



Essa tranquilidade de José Leonardo foi motivo de comparação direta com as irmãs mais velhas. Virginia relembrou que tanto Maria Alice quanto Maria Flor costumam ser bastante agitadas durante as viagens de avião. “As Marias faltam colocar o avião para voar de cabeça para baixo”, brincou, referindo-se ao comportamento enérgico das meninas, que muitas vezes não conseguem ficar paradas durante os voos.

Momentos únicos



A influenciadora também mencionou momentos engraçados vividos com as filhas durante a viagem, como quando elas pediram para tirar fotos com a comissária de bordo. "Elas têm uma energia que parece não acabar", comentou Virginia, reforçando a diferença entre os três filhos. A viagem foi mais uma das várias ocasiões em que a família viaja a trabalho, mas desta vez com uma dinâmica diferente, agora com o novo integrante, José Leonardo.



Além de compartilhar os bastidores dessa primeira aventura de avião com o filho caçula, Virginia continua se dedicando à sua carreira, equilibrando a vida profissional com os desafios e as alegrias da maternidade. Com milhões de seguidores acompanhando cada passo de sua vida, momentos como este mostram um pouco da realidade por trás da influenciadora, que lida com as situações do dia a dia como qualquer outra mãe.