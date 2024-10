Reprodução/HBO Jennifer Aniston tem deixado amigos preocupados após morte de Matthew Perry





A atriz Jennifer Aniston compartilhou nesta segunda-feira (28) uma homenagem emocionante a Matthew Perry, marcando um ano desde a morte do colega de elenco.

Em suas redes sociais, Jennifer publicou fotos das cenas em que contracenavam juntos em Friends, incluindo uma imagem com Perry ao lado de Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc durante as gravações do último episódio da série. Ela ainda escreveu: "Um ano".





O ator Matthew Perry foi encontrado morto, aos 54 anos, em Los Angeles, Califórnia , nos Estados Unidos.

O astro do cultuado seriado Friends morreu aos 54 anos devido aos “efeitos agudos da cetamina” de forma acidental, de acordo com o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles.

O relatório da autópsia também listou afogamento, doença arterial coronária e buprenorfina, um opioide, como outras condições que contribuíram para a morte do ator. Cinco pessoas, incluindo dois médicos e o assistente pessoal do ator, foram acusadas pela morte de Perry.









