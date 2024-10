Twitter/@babadofamososrj - 03.07.2024 O cantor participou do "Podcopah"

O cantor MC Cabelinho gerou polêmica após cancelar sua apresentação no Festival Drenalândia, em Luanda, na Angola , no último domingo (27). O funkeiro chegou a viajar até o país africano, mas se recusou a subir ao palco do evento.

Segundo as informações do portal Radar Kianda , da Angola, a organização do festival teria ido até o hotel em que o cantor estava hospedado para que ele devolvesse o valor do cachê pago para a participação, que somava cerca de R$ 250 mil.

Os responsáveis afirmam que o cantor teria machado a imagem do festival, com ele perdendo a "credibilidade" com o cancelamento de última hora do cantor. Um dos responsáveis ainda teria dito que o cantor deveria devolver o valor pago por tratava-se de "muito dinheiro" para eles, o equivalente a 50 milhões de kwanzas.

Cabelinho, por sua vez, se manifestou por meio do escritório que gerencia sua carreira. Segundo ele, o show teve que ser cancelado "devido a uma série de descumprimentos contratuais por parte dos contratantes".

Eles apontam ainda que o festival não teria pago antecipadamente o valor total do cachê, como havia sido previamente combinado: "Mesmo assim, MC Cabelinho decidiu, em respeito ao público angolano, viabilizar sua participação por meios próprios. Porém, a equipe técnica do artista constatou que equipamentos básicos para que o show fosse viável não estavam disponíveis ou não atendiam às conformidades de qualidade e segurança para o show (conforme previstos em contrato), o que fez decidirem cancelar a participação no evento".

A nota da Bairro 13 ainda destacou que o artista com a equipe ficaram frustrados e que esperam retornar ao país em breve.