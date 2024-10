Reprodução: nstagram Elana

Elana Valenaria , ex-participante do BBB 19, abriu o jogo sobre o momento tenso que viveu após participar do "No Limite", reality show de sobrevivência, em 2021 . Em entrevista ao programa “Espelho Amigo", de Hariany Almeida, a influenciadora contou que teve compulsão alimentar e ansiedade depois dos dias que viveu sob alta pressão.

"Uma coisa que eu nunca tinha tido era ansiedade. Eu comecei a ter depois do No Limite, porque eu sai com compulsão alimentar", desabafou. Ela, então, detalhou como o transtorno se desenvolveu.

"Eu queria comer e comer. Eu não conseguia comer, então eu ia no banho e vomitava para conseguir comer mais. Praticamente, ninguém sabe disso", relatou a ex-reality para a apresentadora.

Além disso, a jovem também especificou as dificuldades que viveu durante o reality. “Não tinha shampoo, não tinha sabonete, não tinha vaso sanitário. Eram 2 escovas de dente pra 8 pessoas! Eu não escovava os dentes," disse. enquanto lembrava as dificuldades enfrentadas no reality.

“Teve uma prova que foi contra equipes e o Kaysar falou que estávamos com muito cece. A gente comeu barata viva e olho de cabra ,” entregou ela.

Assista abaixo a uma parte do desabafo de Elana:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .