Reprodução/X Timothée Chalamet





O concurso de sósias de Timothée Chalamet, realizado neste domingo (27) no Washington Square Park, acabou em confusão quando a polícia interveio, alegando que o evento não tinha autorização para ocorrer.





Durante a intervenção, um dos participantes, caracterizado como o ator, foi algemado, provocando reações da multidão, que clamava pela sua liberação.

O evento, que reuniu diversos fãs vestidos como personagens icônicos de Chalamet, tomou um rumo inesperado quando o próprio ator fez uma aparição surpresa, causando alvoroço entre os presentes.

Empurra-empurra e gritos se seguiram, enquanto os fãs tentavam se aproximar do astro, que, de forma descontraída, posou para selfies com muitos deles.

A premiação

Anunciado no início do mês, o concurso oferecia um prêmio de US$ 50 ao melhor sósia, valor que foi conquistado por um jovem de 21 anos de Staten Island, que planeja gastar o dinheiro em doces.