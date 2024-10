Tiago Ghidotti Cleiton Querobin: Como alcançar alta performance e equilíbrio sem sacrificar a vida familiar

Muito tem se falado sobre alta performance e profundidade, mas é válido considerar o equilíbrio entre essas duas práticas que combinam habilidades técnicas, habilidades interpessoais, motivação, foco e eficiência.

Quem já teve sua vida e sua carreira profissional ressignificada sabe a importância e o valor desse equilíbrio na vida empreendedora e na realização de sonhos. É possível, sim, viver de forma equilibrada e construir negócios lucrativos, conforme explica o empresário Cleiton Querobin, natural de Chapecó, Santa Catarina, e aos 20 anos se formou no Exército. Casado, empresário, mentor, escritor e sócio de cinco empresas, que teve sua trajetória profissional ressignificada após ter sido escalado para a guarda fúnebre do acidente do Chapecoense.

Para Cleiton Querobin, empresário e mentor, a vida é curta para não fazer o que se ama. “Corra atrás dos seus sonhos, ajuste a rota, quando necessário, e invista em conhecimento. Transforme seu ambiente e mentalidade para viver em alta performance na vida e nos negócios”.

Após se ver desafiado pelas circunstâncias da vida, o empresário entendeu que precisava aprender mais e se conectar com as pessoas certas para alcançar os resultados que buscava, tornando-se especialista em alta performance. “Houve um momento em que fiquei endividado e meu negócio não conseguia cobrir as despesas. Precisei fazer trabalhos extras à noite, e, mesmo assim, ao final do ano, sobraram apenas 500 reais para passar a virada com minha família”, conta.

O especialista, que já coleciona milhões de views nas redes sociais, relembra os momentos em sua trajetória em que, no momento do acidente da Chapecoense, quando foi designado para fazer a guarda fúnebre. “Ver uma criança chorando ao lado do caixão do pai me fez refletir sobre a fragilidade da vida e questionar o que eu ainda não estava fazendo e qual era o meu verdadeiro propósito”.

Hoje, ele mostra a milhares de pessoas que é, sim, possível viver de forma equilibrada, colocando em prática alta performance e produtividade com a motivação correta, sem sacrificar a vida familiar e, ainda assim, obtém resultados surpreendentes.

