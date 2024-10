Reprodução Sabrina Sato e Nicolas Prattes





Sabrina Sato e Nicolas Prattes escolheram o campo para passar um fim de semana especial e relaxante. Grávida do primeiro filho do casal, Sabrina compartilhou um momento íntimo nas redes sociais, mostrando o clima de romance e carinho entre eles ao ar livre.





O casal anunciou a gravidez recentemente, com um comunicado oficial que expressava a alegria da nova fase: “Sabrina e Nicolas estão radiantes com a descoberta da gestação, que ainda está em estágio inicial. Seguindo orientações médicas, estão acompanhando tudo de forma cuidadosa e com muito amor, na expectativa de que tudo corra bem.”

Sessão de fotos

Logo após o anúncio, Sabrina participou de uma sessão de fotos acompanhada de Nicolas e de sua família.

Além do noivo, estavam presentes sua mãe, Kika Sato, a irmã Karina, a sobrinha Manu e Zoe, sua filha do relacionamento anterior com Duda Nagle. A família, em clima descontraído, foi fotografada no calçadão da praia, com Sabrina em um roupão de oncinha e Nicolas vestindo uma regata branca e bermuda.



