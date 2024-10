Instagram/@nas.archive.s 27/10/2027 Adele se emociona e chora ao avistar Céline Dion em seu show





Um momento emocionante marcou o show da cantora Adele em Las Vegas neste sábado (26). Ao notar a presença de Céline Dion na plateia, Adele não conseguiu conter suas emoções.

Durante a apresentação da canção "When We Were Young" , ela interrompeu a performance para se dirigir a Céline , onde se emocionou profundamente e não segurou as lágrimas.

As duas estrelas se abraçaram calorosamente, trocaram palavras e gestos carinhosos. Ainda tocada, Adele retomou seu caminho de volta ao palco para continuar o show.

De acordo com a revista People, Céline Dion estava acompanhada de seus filhos gêmeos, Nelson e Eddy Angélil , de 14 anos, e também é mãe de René-Charles , de 23 anos, fruto do seu relacionamento com René Angélil (1942-2016).





Doença rara

Celine Dion participou da exibição especial do documentário "Eu Sou: Celine Dion" no Alice Tully Hall, em Nova York, no dia 17 de junho de 2024





Céline, conhecida por sua icônica música tema de "Titanic" e por sua performance na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, enfrenta um grande desafio de saúde.

Em 2022, aos 55 anos, ela foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida , uma doença rara que compromete o controle muscular, causando espasmos e rigidez. Após tornar público seu diagnóstico, Céline cancelou toda a sua agenda de shows até 2024 e atualmente vive com sua irmã Claudette, recebendo os cuidados da família.









