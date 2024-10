Instagram/@ajademagalhaes 26/10/2024 Jade Magalhães exibe barriguinha da primeira gestação





Jade Magalhães encantou seus seguidores neste sábado (26) ao compartilhar em suas redes sociais uma foto da barriguinha de sua primeira gravidez. Na imagem, a futura mamãe aparece em frente ao espelho, vestindo uma camisa azul aberta na barriga, que deixa à mostra o crescimento da gestação.

Com mais de dois milhões de seguidores, Jade frequentemente compartilha momentos do seu dia a dia, e parece estar radiante com essa nova fase. Ela está esperando uma menina, fruto do relacionamento com Luan Santana. O casal anunciou a espera do bebê em julho.



Reprodução Instagram Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê que esperam













