Após o anúncio de que Sabrina Sato , de 43 anos, e Nicolas Prattes, de 27, estão esperando um bebê, o futuro papai compartilhou como recebeu a incrível notícia.

Embora Nicolas não tenha dado muitos detalhes sobre a gestação, que já está com cerca de 12 semanas, ele revelou que o bebê foi planejado. "Estávamos juntos, e ela me disse que tinha um presente para me dar. Era uma caixinha e, ao abri-la, encontrei os sapatinhos. Foi tão mágico! É como se a vida estivesse começando agora", compartilhou.

À beira de sua primeira experiência como pai, o ator vê a paternidade como um propósito fundamental em sua vida. Ele atribui seu forte instinto protetor ao ensinamento de seu pai, Felipe, e de seu padrasto, Edson.

“Meu pai é o melhor do mundo, mas é um cara que não tem redes sociais e prefere passar os fins de semana no meio do mato, longe dos holofotes. O Edson casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos e sempre me tratou como filho. Os dois são muito amigos meus”, afirmou.

Giselle Prattes, mãe do ator e avó de primeira viagem, já está ansiosa para a chegada do neto e deseja estar o mais próxima possível da criança. “Quero ajudar no que for preciso e amar muito essa criança. Minha mãe, quando era viva, era uma mulher amorosa, cheia de disposição e vitalidade”, relembrou.

A confirmação da gravidez foi confirmada pela assessoria da apresentadora para a reportagem do iG Gente. Sato já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto da antiga relação com o ator Duda Nagle.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informa a nota.

Relembre o relacionamento e pedido de noivado

Após especulações e rumores, Nicolas e Sabrina confirmaram que estavam namorando em fevereiro deste ano. O casal já fez diversas viagens e visitaram países como Costa Rica e França. Em setembro, o artista revelou no "Domingão com Huck" que ele e a companheira estavam noivos.

Prattes também entregou detalhes da relação, incluindo a quantidade de vezes que já chegou a praticar relações sexuais com Sato. Durante participação no "Sobre Nós Dois", do GNT, o ator que interpreta Rudá em "Mania de Você" afirmou que ele e Sabrina já transaram 50 vezes em uma única semana. "Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes", disse na ocasião.









