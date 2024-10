Crédito: Arquivo Pessoal Sabrina Boing Boing

Ao que tudo indica, a mudança no visual de Sabrina Boing Boing - que antes era loira, tem um motivo especial. A modelo, tatuadora e DJ revelou com exclusividade ao iG Gente que participará de um reality show .

Apesar de não dar muitos detalhes sobre sua participação na atração, ela garantiu que já está com o acordo firmado. A artista contou em primeira que a vontade de fazer parte de um reality era antiga. "Em primeira mão: já assinei um contrato e logo as pessoas que esperam me ver em um reality poderão acompanhar o meu primeiro", celebrou .

Embora tenha confidenciado ao portal, Sabrina ressaltou que não poderia dar mais informações sobre sua participação. No entanto, a artista abriu o jogo e disse que a atração é brasileira .

"É do Brasil sim, mas não posso falar nada mais porque já andei falando muito a pouco tempo", confessou. "Aprendi que se tratando de reality principalmente, quanto menos se fala melhor!", acrescentou ela.





Sabrina Boing Boing Crédito: arquivo pessoal Sabrina Boing Boing Crédito: arquivo pessoal Sabrina Boing Boing Crédito: arquivo pessoal Sabrina Boing Boing Crédito: arquivo pessoal Sabrina Boing Boing Crédito: arquivo pessoal Sabrina Boing Boing Crédito: arquivo pessoal

