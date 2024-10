Reprodução Instagram - 25.10.2024 Anja Bittencourt

Anja Bittencourt, de 72 anos, morreu na última quinta-feira (24), conforme informado pelo também ator Nizo Neto via redes sociais. Conhecida pelas novelas que interpretou na Rede Globo, a atriz lutava contra um câncer. A causa da morte não foi divulgada.

Por meio de uma postagem feita no Instagram, Nizo lamentou a morte da amiga, com quem já havia trabalhado. "Querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com a Claudia Rodrigues, meu primeiro solo 'Falando Sozinho'. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga", escreveu.

Currículo extenso

Ao longo da carreira em novelas, Anja fez participações em folhetins que marcaram a teledramaturgia nacional. Algumas das narrativas são: "Rainha da Sucata" (1990), "O Clone" (2001), "Paraíso Tropical" (2007), "Passione" (2010), "A Regra do Jogo" (2016), "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019). A última aparição dela foi no remake de "Elas por Elas" (2023).





Fora os folhetins, Bittencourt atuou em séries e humorísticos, como "Sob Nova Direção" (2003), "A Diarista" (2005), "Carga Pesada" (2006) e "Toma Lá Dá Cá" (2009).



Internações

A atriz costumava compartilhar registros das vezes em que era internada. Em maio deste ano, ela fez uma postagem em que agradecia o apoio do cirurgião oncológico que a acompanhava. "Tem muitas etapas para vencer, mas eu vou vencer. O doutor André Maciel, meu cirurgião oncológico, falou que a luta contra o câncer é uma guerra de muitas batalhas. Venci um monte já, e tem outras me esperando", escreveu à época.





Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $