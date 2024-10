Reprodução: Instagram Maria e João Rebello

Maria Rebello , mãe de João Rebello, lamentou a morte do ex-ator em uma publicação sobre o ocorrido . O artista foi assassinado a tiros em Trancoso, na Bahia. O crime aconteceu na última quinta-feira (24).



O empresário Renato Rabelo fez uma postagem a respeito do crime contra o ator. Nos comentários, a mãe do DJ desabafou: "Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, estou acordada sozinha e Carol [irmã de João] foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro!", explicou ela.

"Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", acrescentou a produtora artística.

Informações sobre o crime

De acordo com informações da Polícia Civil de Porto Seguro, o corpo do artista foi encontrado no veículo, na Praça da Independência. Até o momento, não há informações a respeito de quem matou o ex-ator mirim da Globo e o motivo do crime. O homem, que tinha 45 anos, era filho da produtora Maria Rebello e sobrinho do diretor Jorge Fernando.

